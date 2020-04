Behang en kussens met blaadjes? De botanische trend is niet te stuiten

Plantpatronen zijn hip. We zien het terug in behangprints, beddengoed en gordijnen. Ontwerpers spreken van de ‘botanische trend’, die is geïnspireerd op de natuur. Volgens deze rage haal je de natuur in huis door planten, bloemen en natuurlijke patronen en kleuren. Het is iets wat al veel langer speelt en nu volledig is opgepakt door de menigte.

,,Het is helemaal geaccepteerd en je ziet het overal terugkomen’’, zegt interieurontwerper Joep Verheijen, van B-Too. ,,Een paar jaar geleden koos nog maar een enkeling voor een gedurfd design op de muur. Soms met planten, bloemen en zelfs exotische dieren. Zo gaan die dingen meestal. Een ruiten broek was eerst ook gek, totdat meerdere mensen ermee gingen lopen.’’

Drukte

We kiezen voor botanische stijl, om te ‘onthaasten’. De meeste mensen zijn doorgaans druk. En natuurlijke patronen zijn een soort tegenhanger van het drukke leven, meent Charlotte van der Steen, pr-manager van Rivièra Maison. Het Nederlandse interieurmerk merkt dat de stijl heel goed verkoopt. ,,Met name bij een jong publiek, van ongeveer dertig tot vijfenveertig jaar oud. De doelgroep is vooral jonge Randstedelingen. Juist diegenen die een huisje in de bossen boeken, om van alle drukte te ontsnappen.’’

Volledig scherm © Shutterstock

Bovendien halen we écht groen naar binnen, vanwege gezondheidsredenen. ,,Uit een aantal studies is gebleken dat planten goed voor je zijn’’, zegt ontwerper Verheijen. ,,Dat heeft te maken met de luchtzuiverende werking van ‘groen’. Het grappige is dat de beleving net zo belangrijk is. Als je een prachtig interieur hebt met hangplanten van zijde en een nep cactus, kan dat ook bijdragen aan je welzijn.’’

Quote Het Monstera blad kan echt niet meer Nico Tijsen , Interieurstylist

Monstera

Plantpatronen kunnen je woning omtoveren tot een soort ‘mini jungle’, volgens Nico Tijsen, creatief directeur van Rivièra Maison. Al is binnen die trend wéér een nieuwe trend gaande. Lange tijd was het Monstera blad, een tropisch gatenblad, een populaire print in menig huishouden. Het Monstera blad kan alleen echt niet meer, tipt Tijsen. ,,We zien we nu meer botanische verfijning opkomen. De keuze is uit subtiele patronen van bijvoorbeeld varens, aspergebladeren, of pampasgras. Soms zelfs in goudtinten, of met zwart. Ik zou daarom voor een wat origineler patroon met kleuren gaan.’’

Volledig scherm Exotisch gras met een gouden randje. © Shutterstock

Effen

Bij de keuze voor plantpatronen, is de overweging vaak: ‘ik vind het leuk, maar is dat over drie jaar nog steeds?’, volgens ontwerper Verheijen. ,,Het is niet voor niets dat veel mensen effen patronen in huis hebben. Doe daarom rustig aan.’’ Bekleed maximaal één wand met een plantpatroon. Minstens driekwart van de oppervlakte maak je effen, tipt interieurstylist Jasmijn Stegeman. ,,Voor ander meubilair geldt hetzelfde. Als je één schilderij, lampenkamp of kussen met plantpatroon hebt, hou je de rest rustig.’’

Volledig scherm © Shutterstock

Kurk

De botanische trend gaat om rust. Met natuurlijke kleuren, zoals beige, bruin, groen en wit. Soms zit daar ook iets van goud bij, zolang het niet te schreeuwerig is. Verder werk je met natuurlijke materialen. ,,Groen werkt heel goed samen met hout, kurk en riet’’, vindt stylist Stegeman. ,,Wat momenteel heel hip is zijn kurkmuren. Een muur met een heel dun laagje kurk. Dat geeft een beetje het groengevoel. Zeker als je het combineert met een grote plant, of een kussen met plantpatroon.’’

Kamerplant

Volledig scherm De Alocasia. © Shutterstock Daarnaast pleiten ontwerpers voor écht groen in huis. ,,Ik vind groen in huis heel belangrijk’’, zegt Tijsen. ,,Het voorkomt dat je huis een toonzaal wordt. Bij mij thuis staat een grote Alocasia op tafel. Een van de populairste planten op het moment. Het mag best groot wat mij betreft. ‘Denk XL’ is mijn lijfspreuk.’’



Juist echte planten zijn momenteel hip, volgens stylist Stegeman. ,,Voor kamerplanten geldt: doe niet meteen teveel. Als je ze goed verzorgt, groeien ze als kool. Voor je het weet heb je ineens een enorm oerwoud in je huis staan. Tropische kamerplanten die het goed doen zijn de bananenplant (Musa Acuminata), de paradijsvogelplant (Strelitzia), het Monstera gatenblad, of de Alocasia Zebrina, ook wel de plant met zebrastrepen.’’

Groenwand

Voor wie nog een stapje verder wil gaan, kan ook het exterieur en interieur laten samenvloeien, weet interieurontwerper Bart van Wijk. ,,Zelf ben ik enorm fan van groenwanden. Dat betekent echte beplanting tegen een hele muur. Bijna alles wat tegen rotsen groeit (ook in andere delen van de wereld) kan hiervoor gebruikt worden. Groen in huis houdt dus zeker niet op kamerplanten en plantpatronen.’’