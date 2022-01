Beleggingsfonds stort zich op jongeren die al vanaf 100 euro kunnen ‘profiteren’ van woningmarkt

Een Nederlandse startup heeft binnen een maand tijd tweeduizend investeerders aangetrokken voor de aankoop en verhuur van woningen. De nieuwkomer richt zich in marketinguitingen op jongeren die zelf geen huis kunnen kopen, maar op die manier wel kunnen ‘profiteren’ van de woningmarkt. Keerzijde is een mogelijk prijsopdrijvend effect.

Het bedrijf heet Brxs en zegt de ambitie te hebben om de woningmarkt op te schudden. Het zijn nu immers de al rijke investeerders en eigenaar-bewoners die profiteren van de hoge huren en huizenprijzen. Starters met te weinig geld voor een eigen huis staan buitenspel, zo is de redenering.

Vanaf 100 euro per ‘Brxs-note’ (een obligatie) kun je investeren in woningen in binnen- en buitenland. Met het ingelegde geld forceert Brxs een hypotheek om een beleggingspand aan te kopen. Dankzij de huurinkomsten krijgen de investeerders rendement (een rente-uitkering). Bij verkoop van de woning deelt de obligatiehouder mee in de winst, mocht die er zijn. Brxs zegt te zorgen voor de juridische en financiële zaken en beheert de woningen. In de toekomst wil de startup bij sommige huizen uitsluitend buurtbewoners laten investeren.

,,De woningmarkt voelt voor steeds meer mensen onbereikbaar. Om die markt eerlijker en moderner te maken, moeten er innovatieve oplossingen komen die passen bij de leefstijl en wensen van jongere generaties. Met Brxs leveren we een belangrijke bijdrage”, zegt Amrita Ramsaransing, medeoprichter van het bedrijf in een persbericht.

Stukje huis bezitten is eeuwenoud

Helemaal nieuw is de methode niet, reageert Nic Vrieselaar, woningmarkteconoom van de Rabobank. ,,Het is een soort beleggingsfonds. Er gaat een sausje overheen alsof het voor starters is, waardoor het maatschappelijk betrokken overkomt, maar in feite kan iedereen investeren in vastgoed. De marketing van dit bedrijf past bij de trend dat beleggen onder jongeren steeds populairder wordt.” Ook Matthijs Korevaar, universitair docent woningmarkt, herkent de systematiek. ,,Ook in de 16de en 17de eeuw kon je al een stukje van een huis bezitten. Nu zijn het meestal beursgenoteerde beleggingsfondsen, waarbij je niet precies kunt zeggen welk huis je bezit. Deze startup lijk in te spelen op het gevoel dat je als huurder niet mee kunt doen aan het opbouwen van vermogen.”

Vrieselaar verwijst nog naar onderzoek van Rabobank en het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), waaruit blijkt dat beleggen in opkomst is onder jongvolwassenen. 42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt en 80 procent daarvan zegt dat te doen om vermogen op te bouwen. Het Nibud geeft daarbij de waarschuwing dat beleggen risicovoller is dan sparen.

Keerzijde is een mogelijk prijsopdrijvend effect

,,Meeliften op stijgende huur- en huizenprijzen klinkt sympathiek, maar het heeft ook een keerzijde”, stelt Vrieselaar. ,,Meer geld naar de huizenmarkt betekent meer vraag, dus meer prijsopdrijving. Al hangt het natuurlijk af van het succes van dit soort fondsen.”

Quote Een huis is om in te wonen, niet om geld aan te verdienen Henk Nijboer, PvdA-Kamerlid

Hoe dan ook is dit soort initiatieven niet wenselijk voor de woningmarkt, meent PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. ,,Een huis is om in te wonen, niet om geld aan te verdienen. Waar behoefte aan is, is betaalbare huurwoningen. Als ze bestaande woningen opkopen en duur verhuren, maken ze het probleem groter, niet kleiner. Het is goed dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in ieder geval bestaande koopwoningen te beschermen met een opkoopplicht. Verder moet wat ons betreft de belasting op de winst bij verhuur omhoog, zodat het minder aantrekkelijk wordt.”

Beleggers worden meer belast

In het onlangs afgesloten regeerakkoord staat dat de overdrachtsbelasting van beleggers verder omhooggaat, van 8 naar 9 procent. Ook wil de coalitie de inkomsten uit woningverhuur hoger belasten. Daarnaast is al in sommige steden een opkoopplicht ingevoerd, om beleggers niet meer te laten concurreren met particulieren (eigenaar-bewoners). Beleggers lijken de hand al wat meer op de knip te houden. Capital Value becijferde dat afgelopen jaar 7,7 miljard euro is geïnvesteerd, dat is een daling van 32,5 procent van het transactievolume in 2020.

Zelf ziet Brxs er geen kwaad in dat hun klanten geld verdienen aan de woningmarkt. ,,Wij zijn ons zeer bewust van de misère op de woningmarkt”, zegt medeoprichter Filip Nuytemans desgevraagd. ,,We kopen daarom geen bestaande koopwoningen op die geschikt zijn voor starters of jonge gezinnen. De eerste twee panden die we hebben gekocht, zijn grote panden. We verhuren de kamers voor 600 tot 700 euro in de maand. Die huur is niet hoger dan wat de vorige eigenaar rekende.”

