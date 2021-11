Betaalbaar wonen op vliegbasis Soesterberg? Vergeet het maar: ‘Nee, hier komen geen goedkope woningen’

Vaarwel Kaboel, hallo Zeist: hoe Afghaanse evacués na hun horror­vlucht de draad oppakken

Alles moesten ze in Afghanistan achterlaten: hun familie, persoonlijke bezittingen en hun dromen. In een opvanglocatie in Huis ter Heide proberen 390 evacués nu de draad weer op te pakken. Een groep jonge Afghaanse vrouwen vertelt voor het eerst over hun vlucht, angsten en nieuwe dromen in Nederland. ,,Ik weet dat er in Utrecht een grote universiteit is. Misschien dat ik daar snel terecht kan.”

31 oktober