Bewoners in schimmelende horrorflat zijn het spuugzat: ‘Plots kwam een stuk muur naar beneden’

Dinie (81) wil flinke overwaarde van haar huis schenken, maar bank zegt ‘nee’: ‘Dat is toch oneerlijk?’

Hun huis is tegenwoordig vijf keer zoveel waard. Bij verkoop levert het zeker 7 ton op, misschien wel 8. Maar een goed deel van die overwaarde opnemen om dat te schenken aan de kinderen, dat gaat niet. Dat ondervond de Twentse Dinie (81). Ze is boos. „We zijn geen eigen baas meer over ons kapitaal. Dat is toch oneerlijk?”

14 april