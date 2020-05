Bijna helft van consumenten wil groene stroom uit eigen land

40 procent van de respondenten mikt op hernieuwbare polderstroom, blijkt uit een enquête onder 1596 Nederlanders. Voor één op de vijf maakt het niet uit waar de groene stroom vandaan komt. Vrouwen hebben vaker een voorkeur voor Nederlandse groene stroom dan mannen. 6 procent gaat voor een specifiek project in Nederland en 15 procent wekt stroom het liefst zelf op, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Op dit moment is nog maar 18 procent van alle stroom die in Nederland wordt gebruikt duurzaam opgewekt. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dat over tien jaar 70 procent is en in 2050 moet zelfs alle energie uit hernieuwbare bronnen komen. Het lijkt wel de goede kant op te gaan. Nog deze zomer heeft al één op de acht huizen zonnepanelen op het dak, waarmee de grens van 1 miljoen huizen wordt gepasseerd. Dankzij de komst van zonneweides en windparken werd maandag nog een record verbroken. Mede door het gunstige weer werd 40 procent van de stroom die we gezamenlijk verbruiken opgewekt door wind en zon.

Overstappen

Eva van der Weiden van Hier: ,,Juist nu we met zovelen thuis zitten en de economie een flinke dip te verwerken heeft, is het een goed moment om onze eigen economie een groene boost te geven en over te stappen op groene stroom uit Nederland. Als consument heb je hiermee echt invloed op een toename van de productie van duurzame energie in ons land. Groene stroom uit het buitenland is alleen op papier groen, maar zorgt niet voor meer duurzame energie.”

De theorie achter die laatste uitspraak gaat over de zogenoemde garanties van oorsprong (GvO). In Nederland heeft zo’n 70 procent (cijfer uit 2017) van de huishoudens groene stroom, maar veruit het meeste komt uit het buitenland via zo’n GvO. Feitelijk krijgen die huishoudens gewoon grijze stroom van een van de Nederlandse kolencentrales, maar ze kopen het af met zo’n certificaat.

Ook voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is kritisch op dat soort groene stroom. ,,Zeker certificaten uit Noorwegen zijn goedkoop omdat daar een groot aanbod aan duurzame stroom is”, zei Mariken Stolk van Milieu Centraal eerder tegen deze site. ,,Prijsvergelijkers en energieaanbieders doen er goed aan om het verschil tussen in Nederland geproduceerde duurzame energie en die uit het buitenland te onderscheiden”, zegt ze. ,,Op die manier kan consumentengedrag ertoe leiden dat energiebedrijven meer investeren in duurzame opwekking in Nederland zelf, simpelweg omdat er meer vraag naar is. Het kan op een gegeven moment echt zo zijn dat de in Nederland duurzaam geproduceerde stroom ‘op’ is.”

Nederlandse stroom duurder

Dat punt lijkt steeds dichterbij te komen, analyseerde het Planbureau voor de Leefomgeving onlangs. De prijs voor garanties van oorsprong ging flink omhoog en dat wordt doorberekend in energiecontracten, zag prijsvergelijker EasySwitch. Bij een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1500 m³ gas was een huishouden in 2019 gemiddeld 43 euro meer kwijt voor duurzame energie. In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal duurzame energiecontracten jaar op jaar, maar vorig jaar was ineens een daling te zien. Van de 120.000 huishoudens die via de vergelijker overstapten van leverancier, ging 26 procent voor het Nederlands-duurzame alternatief, 8 procentpunt minder dan in 2018.

Ondanks die daling zegt in de enquête van Hier toch vier op de tien respondenten bewust op zoek te gaan naar groene polderstroom. Een klein deel van de respondenten is sceptisch over groene stroom. Ze hebben er niets mee (11 procent) of ze geloven niet dat het bestaat (10 procent).