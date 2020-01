Bijna helft van gemeentes geeft lokale subsidies voor verduurzaming huis

Waar ruim de helft van de Nederlandse gemeenten (59 procent) geen aanvullende subsidies biedt voor verduurzaming van de woning, loopt het aantal regelingen in andere gemeenten op tot vier.

De precieze bedragen van deze tegemoetkomingen verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Ook variëren de voorwaarden: waar de ene gemeente focust op het afsluiten van aardgas, biedt de andere gemeente juist alleen een subsidie voor het aanpakken van een asbestdak.

In de gemeenten Sint Anthonis (Brabant) en Nijmegen wordt verduurzaming op lokaal niveau het meest gestimuleerd. Inwoners kunnen hier vier gemeentelijke subsidies aanvragen, onder meer voor groene daken, het afkoppelen van het gas of het aanschaffen van zonnepanelen. Ook in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam wordt energiebesparing gestimuleerd met drie lokale subsidies.

Zoek hieronder snel bij welke gemeente er een potje geld is voor een duurzaamheidsmaatregel:

,,De ene gemeente gaat voortvarender van start met de energietransitie dan de andere”, verklaart een woordvoerder van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) de verschillen. ,,Daarnaast hebben ze natuurlijk allemaal een andere politieke kleur waar bepaalde ambities bij horen. En de financiën moeten het ook toelaten. Wel zien we dat gemeenten soms ook op andere manieren dan met een subsidie aan de slag zijn met duurzaamheid, bijvoorbeeld door tegels voor plantjes in te ruilen, zodat tuinen groener worden.”

Is het wel handig dat er meerdere loketten zijn om bij aan te kloppen? Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen (vier regelingen) lukt het in ieder geval aardig om de subsidie onder de aandacht te brengen. ,,We zetten het in brieven aan bewoners, zijn aanwezig bij allerlei informatiebijeenkomsten en verspreiden het onder de media en social media. Als je één landelijk loket wil, zou je eerst goed moeten kijken waar mensen beginnen met zoeken naar informatie. Als er behoefte blijkt dan is een landelijk punt uiteraard prima.”

Landelijke subsidies

Landelijk zijn twee subsidies beschikbaar: de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor isolatiemaatregelen (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie voor duurzame energieopwekking (ISDE). Deze subsidies worden met name in de noordelijke provincies aangevraagd, zoals Groningen en Friesland.

In 2016 en 2017 werd de ISDE-subsidie met name aangevraagd voor het aanschaffen van een pelletkachel (50 procent van de aanvragen) of warmtepomp (32 procent). Sinds 1 januari 2020 vallen de pelletkachel en de biomassaketel niet meer onder de ISDE-regeling, trouwens. Warmtepompen en zonneboilers nog wel, maar die zijn een stuk minder populair.

Verenigingen van Eigenaren (vve’s) kunnen ook subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en isolerend glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Om het nog even ingewikkelder te maken: die procesbegeleiding loopt dan in sommige gevallen weer via de provincie. Het is soms even goed zoeken waar je precies subsidie voor kunt krijgen.

Leningen

Naast deze subsidies, worden her en der financieringen aangeboden voor verduurzaming van het huis, zoals de energiebespaarlening. In de loop van het jaar (nog niet vanaf 1 januari) komt er vanuit de landelijke overheid ook een warmtefonds beschikbaar. Dat is een lening tegen een rentepercentage vergelijkbaar met die van hypotheken. De lening is op een later moment ook bedoeld voor mensen die nu geen toegang hebben tot een financiering. Woningeigenaren kunnen volgens kabinetsplannen maximaal 25.000 euro lenen via het warmtefonds.

Tot slot: de salderingsregeling voor zonnepanelen zou eigenlijk vanaf 2020 komen te vervallen, maar dit jaar is besloten er nog tot 2023 mee door te gaan en dan langzaam af te bouwen tot 2030. Als je meer stroom opwekt dan verbruikt, kun je dat dankzij de salderingsregeling terugleveren aan het energienet. Dat is voordelig voor eigenaren van zonnepanelen en kun je zien als een subsidie.

Spouwmuurisolatie populairste maatregel voor SEEH-aanvraag

Van alle maatregelen waren spouwmuurisolatie (34 procent) en vloer- of bodemisolatie (30 procent) in 2017 het populairst voor SEEH-aanvragen. De subsidieregeling werd door huiseigenaren vooral in Oost-Nederland veel gebruikt: in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland werden meer aanvragen toegezegd dan elders.