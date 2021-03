Bijna twee miljoen kijkers zien Ik Vertrek-stel stuklopen op licenties

Moedeloos

Maar al snel moet de graver het rustiger aan doen. ,,We willen niet meer geld uitgeven als we nog heel lang geen licentie hebben”, zegt Birgitta. Ton vult aan: ,,Die is nog steeds niet binnen, het is al de derde aanvraag. We hebben na twee maanden nog steeds geen respons of het goed is. Daar word je wel een beetje moedeloos van.” Voorlopig kan het gezin nog teren op reserves, maar uiteindelijk besluit Ton zelf maar te gaan graven om kosten te besparen.



Dan wordt er een sprong in de tijd gemaakt. Een jaar later is Birgitta inmiddels niet meer in Spanje te vinden, maar in het Gelderse Rheden. Ze heeft een tijdelijke interim-klus aangenomen. Doordeweeks werkt ze in Nederland en in het weekend is ze in Spanje. ,,Het duurt langer dan we dachten. We hadden visitekaartjes waarop ‘opening 2017' stond. Die konden we nog aanpassen door van een zeven een acht te maken, maar om daar dan weer een negen van te maken. Het feit dat ik in Nederland zit en mijn kinderen en man in Spanje is natuurlijk niet onze keuze geweest.”



Na 2,5 jaar kan de familie Wesseloo nog altijd niet beginnen met hun vakantiepark, want de licenties zijn nog steeds niet binnen. Ze durven nergens meer in te investeren en de plannen voor het vakantiepark zijn compleet uitzichtloos. Dus besluiten ze zich te storten op een nieuw project. Tom en Birgitta hebben een woningruil gedaan. Hun woonhuis is overgenomen en zij krijgen daar een pand voor terug met 12.000 vierkante meter grond. Tijdens de verbouwing van het pand kunnen ze nog wel verblijven in hun oude huis. Ook blijft het stuk grond van hen.