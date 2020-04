Bonje met de buren vergalt woongenot: zo voorkom je slaande ruzie

Ergernis 1: Geluidsoverlast

Iedereen met buren hoort wel eens wat, of ze nu naast, boven of onder je leven. Maar soms zorgt het voor overlast. Bijvoorbeeld bonkende muziek, blaffende honden of geschreeuw. Met een goede buur zijn daarover meestal wel afspraken te maken, maar niet iedereen is daartoe bereid.