Borende buurman zorgt vooral in de stad voor veel ergernis

Huizen wéér duurder, maar gaan toch als warme broodjes

23 oktober Voor het eerst in vijf jaar zijn niet de prijzen van appartementen, maar van tussenwoningen het hardst gestegen. In het derde kwartaal van dit jaar waren tussenwoningen gemiddeld 8,8 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook zijn er meer woningen verkocht: zo’n 62.000 in het derde kwartaal. Dat gebeurde in 25 jaar tijd niet eerder.