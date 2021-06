Boterbloem: onkruid of past hij in de ordentelijke tuin?

Wat is het verschil tussen een kers en een sierkers? De een is om op te eten en naar de ander kun je alleen maar kijken. En tussen gras en siergras? Het een groeit in de wegberm en het ander in de tuin. Verder zou ik het niet weten. Veel siergrassen zijn in het wild gevonden en daarna tot tuinplant gepromoveerd.

Waarom komt siergras in de tuin terecht en gewoon gras niet? Dat is soms te verklaren: grassen die zich overal uitzaaien of met ondergrondse wortelstokken door de perken woekeren, kun je beter niet in de tuin zetten. Hoewel: veel bamboesoorten woekeren, maar worden toch in de tuin verwelkomd. Totdat hun scherpe uitlopers dwars door het vijverfolie prikken.

Tuin of sloot?

Soms is het volstrekt onduidelijk waarom de ene plant in de tuin staat en de andere langs de sloot. Neem de kattenstaart, die samen met valeriaan en koninginnekruid langs oevers en op drassige plaatsen groeit. Van dit drietal heeft alleen de kattenstaart tot tuinplant weten op te klimmen, terwijl de valeriaan daar toch ook prachtig zou staan: hoog, stevig en niet woekerend. Over koninginnekruid met zijn vaalroze kleur kun je twisten, hoewel er nauwelijks een wilde plant te bedenken is die meer vlinders trekt.



Boterbloemen worden in de ordentelijke tuin als onkruid beschouwd. Ook door mij: in mijn bloemenwei is de inheemse kruipende boterbloem van harte welkom, maar in de moestuin is dezelfde plant alleen met bovenmenselijke kracht uit te trekken. Hooguit een paar uitheemse boterbloemsoorten worden als tuinplant toegepast.

Hoe verder weg de boterbloem groeit, hoe gezochter de plant. Liefhebbers doen een moord voor Ranunculus lyallii, een boterbloem uit Nieuw-Zeeland met als voornaamste kenmerk dat hij in gevangenschap nauwelijks te houden is. Die bloem is wit in plaats van geel, maar die krijg je dus nooit te zien. Ook niet gemakkelijk in cultuur is Ranunculus pyreneus, een rotsplant met witte bloemen en lancetvormig, staalgrijs blad. De plant wordt niet hoger dan 30 centimeter en zou met wat toewijding in een pot op het balkon te houden zijn.

Schaduw

Nog dichter bij huis, in de Vogezen, groeit ook een boterbloem met witte bloemen: Ranunculus aconitifolius. Deze boterbloem kom je tegen in loofbossen, vaak op romantische plaatsen zoals langs klaterende bergbeken. Dit is bij mijn weten de enige boterbloem die van schaduw houdt.

Ranunculus aconitifolius is een forse plant die op voedzame grond bijna een meter hoog wordt. De bloemstengel is vertakt en draagt een zwerm van kleine witte bloemen. Dit is de gemakkelijkste witte boterbloem, niet lastiger in cultuur dan de gewone gele boterbloemen uit onze polders. Er bestaat een dubbelbloemige vorm, bloeiend met witte pomponnetjes. Grappig om te zien, maar het ontbreekt de bloemen aan stampers en meeldraden. Insecten hebben er niks aan.

