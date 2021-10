Bouwdeskundige Bob druipt teleurgesteld af in Kopen zonder kijken: ‘Hier is niets te doen’

Kijkje nemen op de Open Huizen Dag zaterdag? Die tijd is voorbij: ‘Woningen halen de open dag niet meer’

29 september Open Huizen Dag, is dat nog wel nodig met zo’n huizenmarkt? Makelaarsvereniging NVM gooit in ieder geval het roer om: het traditionele rondje langs te koop staande woningen maakt plaats voor een koffiedate bij de makelaar. Niet iedereen is even enthousiast over de verandering.