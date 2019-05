Bouwers: opdrachtgevers bouw snappen niks van de bouw

Zomaar een paar uitkomsten van een enquête die vakmedium Cobouw met onderzoeksbureau SAMR uitvoerde onder 500 Nederlandse bouwers. Er is veel werk, maar 54 procent van de ondervraagden denkt dat er projecten blijven liggen door een tekort aan medewerkers. Slechts 15 procent heeft daar geen last van. Bij de open vragen vulden bouwers in dat ze bang zijn dat de kwaliteit lijdt onder de krappe arbeidsmarkt.

‘Structureel probleem’

Voorzitter Piet Adema van de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) ziet voor een groot deel dezelfde risico's. Hij beschouwt het tekort aan vaklui zelfs als ‘een structureel probleem’ waar 'de branche zich bij moet neerleggen'. ,,In de crisis zijn we netto honderdduizend mensen kwijtgeraakt. Die zijn naar een andere sector verdwenen óf met pensioen. We krijgen ze in ieder geval niet meer terug. Daardoor is ook veel kennis weggevloeid.”

De bouwers vinden dat ze te weinig steun hebben om de gigantische uitdaging waar ze voor staan, zoals de bouw van genoeg huizen, aan te gaan. Verduurzamen en circulariteit moet, vindt bijna iedereen, maar de meerderheid vindt dat de overheid te weinig doet om de energietransitie mogelijk te maken. De regering doet ook te weinig om de bouw van woningen aan te jagen en de gemeenten en provincies worden als remmende factoren gezien, blijkt uit de enquête.

Ook dat laatste heeft volgens Adema met de crisis te maken. ,,Omdat er in de crisis veel minder werd gebouwd, zijn ook veel banen bij overheden verdwenen. Er is veel kennis weggelekt. Dat merken we aan bepaalde vragen die we krijgen. Of bijvoorbeeld aan het parkeerbeleid in veel steden. Dan bouwen we een garage die nooit meer vol komt te staan met auto's, omdat de samenleving verandert. We doen daardoor niet meer altijd het juiste.”

‘Uitstekende woningen’

Directeur Jan Fokkema van de branchevereniging van projectontwikkelaars (NEPROM) is iets zuiniger in zijn commentaar. ,,Ik heb de uitkomsten van de enquête gezien en het komt mij eerlijk gezegd wat klagerig over. Het klopt dat de bouwsector onder druk staat omdat er een tekort aan personeel is, maar er worden nog steeds uitstekende woningen gebouwd. Bovendien is er in de woningbouw ook iets anders aan de hand dan bijvoorbeeld rond infrastructuur en die twee worden niet uitgesplitst in de enquête.”

Uit de enquête komt verder kritiek naar boven over lage winstmarges. De focus op prijs zou bij opdrachtgevers belangrijker zijn dan de kwaliteit en dat zorgt volgens ruim driekwart van de respondenten voor afremmende innovatie en minder kwaliteit in hun bouwprojecten. Adema reageert: ,,De marges zijn vaak maar 2 tot 3 procent. Huizen worden duurder, ja, maar dat komt doordat er strenge duurzaamheidseisen zijn en dat de grondprijs omhoog gaat, niet omdat er meer geld wordt verdiend.”

Voorkeursbehandeling

Ruim driekwart zegt ook dat de ‘laagste prijszucht’ bij opdrachtgevers moet verdwijnen om te kunnen voorzien in de bouwbehoeften. Als het aan voorzitter Adema van de branchevereniging ligt, krijgt de bouw net als de aangewezen ‘topsectoren’ bovendien een voorkeursbehandeling van de overheid. ,,De technologische sector wordt flink gesubsidieerd omdat het kabinet innovatie belangrijk vindt. Innovatie in de bouw is echter ook belangrijk om bijvoorbeeld fabriekswoningen te verbeteren. Dat is de enige manier om sneller te kunnen bouwen, want nogmaals: we hebben er niet genoeg mensen voor.”

Dat innovatie een deel van de oplossing is, beaamt Jan Fokkinga namens projectontwikkelaars. ,,Ik denk echter dat we daar al heel goed mee bezig zijn. Die verantwoordelijkheid ligt voor een groot deel ook bij ons - de private sector. Helaas is de bouw wel versnipperd. Er zijn veel kleine bedrijven. Het wordt een uitdaging om bepaalde processen te standaardiseren en tegelijkertijd in de behoefte van de klant te voorzien. Ik vind dat onze verantwoordelijkheid.”