Bouwwereld maakt zich op voor 'ludiek en publieksvriendelijk’ protest in Den Haag

Actiegroep Grond in Verzet wil met een protest op het Malieveld vooral aan de overheid duidelijk maken ‘dat er echt iets moet gebeuren’ aan de regelgeving over stikstof, maar vooral over PFAS. Die laatste afkorting staat voor poly- en perfluoralkylstoffen.



Dat zijn door de mens gemaakte chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen, maar door het wijdverbreide gebruik in de industrie op heel veel plaatsen in de bodem en het grondwater blijken te zitten. Ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen over de nadelige gevolgen van regelgeving. De brancheorganisatie is inmiddels in gesprek met de actiegroep. Details kon een woordvoerder nog niet geven.