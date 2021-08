Brent (17) bouwt aan zijn toekomst: een eigen huis op wielen

Wat doe je in een tijd dat de woningprijzen de pan uitrijzen en je als starter weinig kans maakt op een betaalbare woning? Dan bouw je toch je eigen huis, dacht Brent Nijhuis (17). Veel is er nog niet te zien, maar het begin is er. De meterslange trailer voor zijn tiny house van 22 vierkante meter staat sinds kort op het erf van zijn oma, waar hij in zijn vrije tijd aan zijn droomhuis werkt.