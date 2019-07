Britse huizenprijzen stijgen niet meer dankzij brexit

Robert Gardner van Nationwide zegt dat de onzekerheid bij investeerders parten speelt nadat in 2016 de kiezer in kleine meerderheid besloot om de Europese Unie te verlaten. Sindsdien wordt over dat vertrek onderhandeld, maar goede afspraken zijn er met de Britse regering niet te maken omdat politici verdeeld zijn over de manier waarop. De nieuwe premier Boris Johnson zegt zelfs bereid te zijn zonder afspraken uit de EU te stappen.

Crisis

De laatste acht maanden is de gemiddelde huizenprijs niet meer dan 1 procent gestegen, terwijl dat percentage vóór het brexit-referendum op 5 procent lag. Sterker: de groei tussen 2008 en 2018 was in totaal bijna 30 procent, met name dankzij de economisch sterke jaren na de financiële crisis. In Nederland werden de huizen in die periode in totaal slechts 4 procent meer waard. In 2018 was dat in één jaar overigens 13 procent.