Buiten de hokjes en met karakter: hierom wil je de vintage woonstijl niet missen

vraag 't vtwonenHet vintage interieur, bij elkaar gesprokkeld via veilingsites, kringloopwinkels en rommelmarkten, is niet meer weg te denken uit tijdschriften en social media. Vooral stijlelementen uit de jaren 70 zijn momenteel weer helemaal hip. Hoe je zelf een mooie mix tussen oud en nieuw maakt, al dan niet met een vleugje van de jaren 70, vertelt Fietje Bruijn, stylist bij vtwonen.

Op de vt wonen&design beurs waren er heel veel vintage-invloeden uit de jaren 70 te zien Waarom is dit zo populair?

,,Ik ben zelf dol op de jaren 70. Dat heeft vooral te maken met de sfeer die het uitstraalt. In de jaren 70 werd het bloemetjesbehang afgeschud en er werd minder in tuttige hokjes gedacht. Dat zie je terug in de architectuur en materialen uit die tijd. Er werd veel met glas, beton en hout gewerkt. Ook werd er geëxperimenteerd met de plattegrond van een huis. De nadruk kwam op zichtlijnen te liggen. Lijnen werden strakker, ruimtes werden flexibeler.”

,,Al die elementen zie je weer terug in meubels uit die tijd. Er werden modulebanken ontworpen, wandkasten fungeerden tevens als roomdividers (afscheidingswanden, red.). Je kunt van alles van de zitkuil vinden, maar knus was het zeker. Ook hout en kleur brachten warmte, en grafisch behang en tegels werden stijlvolle eyecatchers. Al die stijlkenmerken hebben ruimschoots bewezen hoe tijdloos ze zijn en blijven daarom steeds in iets andere vorm een comeback maken.”

Volledig scherm styling Fietje Bruijn, fotografie Dennis Brandsma © Dennis Brandsma

Welk effect heeft tweedehands, uit welke periode dan ook, op het interieur?

,,Benader je je interieur als een collectie die je opbouwt, met stukken die je zelf met geduld en aandacht bij elkaar gezocht hebt, dan geeft dat een unieke mix die je interieur een karakter geeft dat geen ander interieur heeft. Het is geweldig leuk om een huis binnen te stappen dat op die manier de persoonlijkheden van de bewoners weerspiegelt.”

En hoe smelt je oude stukken samen met je woonstijl?

Volledig scherm Fotografie: Sjoerd Eickmans © vtwonen ,,De kunst zit hem in het vinden van een balans. Je wil er geen bruine tijdcapsule van maken, maar ook geen ratjetoe. Creëer dus interessante contrasten tussen oud en nieuw. Heb je een vrij strak interieur, dan kan een houten dressoir met afgeronde hoeken uit de jaren 70 de warmte toevoegen die de ruimte nodig heeft. Je kan een meubelstuk ook verven en daarmee alleen zijn vorm eruit laten springen. Je neemt er direct een oubollig uiterlijk mee weg. Sowieso is kleur slechts een kwestie van een kwast, het is een van de goedkoopste manieren om een ruimte of object een totaal andere look te geven.”

,,Je kunt ook een icoon van zo’n oud meubel maken. Zo sleep ik al jaren een oude Biedermeier-tafel van mijn oma met me mee. Gecombineerd met moderne stoelen en een mooie lamp gaat hij helemaal op in mijn interieur. En dat creëert die eigenheid die ik al eerder noemde. Je hoeft trouwens helemaal niet direct met het aanschaffen van designklassiekers te beginnen, het internet staat vol met websites waar je mooie oude (grafische) posters en kunst kunt kopen die ook direct een dosis persoonlijkheid inbrengen.”

Waar kan ik terecht om die tweedehands parels te bemachtigen?

,,Catawiki en Whoppah zijn favorieten. En ik ga heel graag naar de Verzamelaarsbeurs in Utrecht. Maar ook rommelmarkten en kringlopen, bij uitstek buiten de Randstad, zijn leuke plekken om te schatgraven. Heb geduld, want je loopt niet een winkel in om een afgerond concept te kopen. Je zal zien dat je op een dag voor een object staat en zal denken: ‘ja, dit is het!’ En dat maakt die vintage woonstijl nu zo leuk en eigenzinnig.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.