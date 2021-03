Buitenlandse rijkelui met tweede huis verdringen starters op Zeeuwse woningmarkt

Volgens Makelaars­land is aantal huizenko­pers dat meer biedt dan vraagprijs verder toegenomen

4 maart Woningzoekenden leggen in de meeste gevallen meer geld neer voor de aankoop van een huis dan de vraagprijs. In de eerste twee maanden van het jaar heeft 62 procent van de potentiële huizenkopers de vraagprijs overboden, afgelopen jaar was dat nog 50 procent.