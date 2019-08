Burenruzie tussen twee enorme woontorens nog voordat ze gebouwd zijn

UVastgoed schrijft in een nieuwsbrief aan de (potentiële) kopers dat het gemeentebestuur van zins is om een bouwvergunning te verlenen voor de aangrenzende woontoren, dat deels buiten het bestemmingsplan valt. Daar zijn bijvoorbeeld aanzienlijk minder parkeerplaatsen in vergelijking met hun eigen Cool Tower, waarvan de bouw inmiddels is begonnen. En dan komt het: ‘Wellicht wilt u bezwaren tegen de Baantoren naar voren brengen’. Wie dat wenst kan ‘als service’ een ‘standaardzienswijze’ toegestuurd krijgen. ,,Uiteraard kunt u ook zelf een zienswijze naar voren brengen.’’

Op rechten wijzen

Worden kopers gefaciliteerd om bezwaar te maken tegen een concurrerend bouwproject? Jan Ultee, eigenaar van UVastgoed, vindt van niet. ,,Het is mijn zorgplicht om mensen op de plannen te wijzen. Wie uit Hong Kong komt, of uit Tietjerksteradeel, is daar niet per se van op de hoogte. Ik wijs ze op hun rechten.’’ Aan de andere kant, bij de Baan Tower, hebben ze afgesproken om niet in te gaan op de oproep. ,,Geen commentaar’’, zegt architect en mede-ontwikkelaar Nanne de Ru beslist.