Buxusmot trekt een spoor van vernieling, maar de planten kunnen in de lente weer groeien

Zware vrachtwa­gens in de stad hebben beste tijd gehad, dus waarom niet meer vervoeren over water?

6:30 Alphen en Gouda (en Leiden) zijn prima te bevaren, er ligt al een containerterminal en er zijn geschikte losplaatsen te vinden. En we zijn die zware vieze vrachtwagens ook wel zat. Volledig duurzaam over het water bevoorraden dus? Klinkt misschien als toekomstmuziek, maar dat is het zeker niet.