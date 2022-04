Cecile (45): 'In een app zag ik dat we 7 procent sluipverbruik hebben’

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn man en twee dochters (van 13 en 9) in een nieuwbouwhuis in Laarbeek. Het is een nul-op-de-meterwoning uit mei 2021. We hebben een woonoppervlak van 199 vierkante meter en de garage/bijbouw met vloerverwarming is ook nog 65 vierkante meter. We hebben de hoogste isolatiewaarden, triple glas, 36 zonnepanelen, een warmteterugwinunit (wtw) en een aardwarmtepomp die warmte en koeling van 120 meter diep uit de grond haalt.

Een gasaansluiting hebben we dus niet. Dat komt omdat we net in de overgangsfase de vergunning hebben aangevraagd en de gemeente had bepaald dat een nieuwbouwwoning hier geen gasaansluiting meer mocht hebben. In de bouwaanvraag zijn we uitgegaan van zes zonnepanelen en een luchtwarmtepomp om de vereiste energieprestatie te behalen, maar uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om veel duurzamer te gaan en wekken we ook genoeg stroom op om in de toekomst een elektrische auto te kunnen rijden. Aan de ene kant zijn we dus gedwongen door de gemeente om duurzaam te bouwen, maar toen wilden we het zelf ook wel meteen goed doen. Al was het wel duur: alleen de aardwarmtepomp, de wtw en de zonnepanelen kostten ons al 70.000 euro. En omdat het nieuwbouw was, hadden we geen recht op subsidies.”

Wat voor energiecontract heeft u?

,,We hebben een jaarcontract bij Greenchoice. We betalen nu een maandelijks voorschot van 70 euro per maand aan stroom. Dat komt omdat we tijdens de bouw een jaarverbruik van 15.000 kWh hadden. We woonden destijds in een volledig elektrische bouwkeet en we hadden te maken met materialen die moeilijk leverbaar waren tijdens de coronapandemie. Daardoor hebben we bijvoorbeeld van die grote kanonnen in het huis moeten plaatsen om het stucwerk te drogen. Daarom moesten we toen 1200 euro bijbetalen aan onze energiemaatschappij.

Normaal gesproken zouden we in principe meer opwekken dan we gebruiken. Dat hebben we ook tegen Greenchoice gezegd, maar voor de zekerheid wilden ze dat we toch 70 euro per maand zouden gaan betalen. Ik verwacht dat we straks dus geld gaan terugkrijgen.”

Wat doet u om de energierekening omlaag te brengen?

,,We hebben een app van Greenchoice geïnstalleerd waarin we ons verbruik tot in detail kunnen zien. Dat maakt je bewust van het stroomverbruik. Zo zag ik dat we 7 procent aan sluipverbruik hadden. Dat vind ik zonde, dus daar proberen we wat aan te doen. Ook letten we meer op dat de televisie niet meer aanstaat als er niemand kijkt, bijvoorbeeld met muziekzenders. Onze dochters houden er nog wel van om lang onder de douche te staan of vaak in bad te gaan, maar daar leg ik geen restricties in op. Dat kost ons aan elektra niks extra’s. We hebben gelukkig niet te maken met hoge kosten die ik weleens om me heen zie.

We zijn ons nog aan het oriënteren om een sedum (groen) dak aan te leggen op het platte dakgedeelte. De thermostaat in huis staat het hele jaar door op 20 graden. Dat is in de zomer en in de winter erg comfortabel. Ons hoogste verbruik zit na het verwarmen in het wassen en drogen. We letten wel op de energielabels als we een nieuw apparaat kopen en onze droger is een warmtepompdroger. We hebben bijvoorbeeld ook een wijnklimaatkast met energielabel C, terwijl de de rest van de apparaten A hebben. Maar dat is geen reden om ‘m uit te zetten, al ligt er nu geen wijn in, maar daar bewaar ik het fruit!

We zijn wel tegen de nodige problemen aangelopen, en ook de materiaalprijzen zijn tijdens de bouw zo hard gestegen dat ik nu wel twijfel of ik dit nog eens allemaal zou doen.”