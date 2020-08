Collectieve zonnepanelen als je zelf geen geschikt dak hebt? Zo werkt het

Zonnepanelen leveren duurzame stroom en maken je minder afhankelijk van externe leveranciers. Daarnaast is het ook financieel gunstig: ze zijn in zes of zeven jaar terug te verdienen. De panelen hoeven niet per se op je eigen dak te liggen. Je kunt als ‘energiecoöperatie’ panelen aanschaffen op daken van scholen, boerenschuren of andere bedrijven.