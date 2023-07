Consumentenbond: onveilige producten verkopen via Bol.com en Amazon is ‘kinderlijk eenvoudig’

Esmee en Marcel verkopen villa met ‘foeilelij­ke’ gashaard tóch niet in De moeite waard?!

Voor de tweede keer dit seizoen besloten de deelnemers van De moeite waard?! niet over te gaan tot de verkoop van hun verbouwde pand. De door Esmee en Marcel verbouwde villa in Almere bracht niet het gehoopte miljoen op, zo was dinsdagavond te zien.