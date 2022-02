Corné en Ashley verruilen appartement voor droomboerderij: ‘In Rotterdam verklaren ze ons voor gek!’

Want verkeerd woonden Corné, Ashley en hun kinderen Mason (4) en dochtertje Zara-Lyzz (0) niet. In de Vinex-wijk Nesselande nabij de geboorteplaats van Corné, Zevenhuizen. Ashley: „We woonden in een appartement op vijf minuten van het strand. Water, een boulevard, winkeltjes. Mooi hoor, maar dan komen er kinderen en kijk je naar de toekomst. We zien onszelf niet in een rijtjeshuis wonen of in een twee-onder-een-kapwoning. En vrijstaande huizen zijn daar onbetaalbaar.”