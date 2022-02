Corporatie wil 87-jarige vrouw uit huis omdat ze er niet zou wonen: ‘Hebben ze geen hart?’

Afbreekba­re plantenbak­jes en vegasnacks: dit is het ‘grootste’ biologi­sche tuincen­trum van Nederland

Het was ooit het eerste tuincentrum van Nederland en werd een fenomeen: Tuincentrum Overvecht in Utrecht. Nu is er een opvolger op deze plek aan de Gageldijk: Steck, een ‘groene stadsoase’ in wording. ‘Als enige grote tuincentrum van ons land’ is het vrijwel geheel biologisch. Hoe anders is het daar?

3 februari