Cursus hout stoken loopt uit de hand als anti-stokers het aan de stok krijgen met docent

Utrechters krijgen subsidie om te stoppen met stoken

Inwoners van de gemeente Utrecht kunnen subsidie krijgen als ze hun open haard of houtkachel laten verwijderen. De gemeente wil met deze regeling de luchtvervuiling in de stad tegengaan. Wie de haard laat weghalen, of het rookkanaal laat slopen of voorgoed onbruikbaar laat maken, kan 2000 euro subsidie krijgen.

1 december