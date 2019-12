‘Daling hypotheekrente zet door in 2020’

Het einde van de rentedalingen voor hypotheken is in 2020 nog niet in zicht. Dat verwacht De Hypotheker. Inmiddels bereiken sommige hypotheken bijna de grens van 1 procent voor tien jaar vast. De scherpste dalingen zijn er echter wel uit.

Rentedalingen hebben te maken met het opkopen van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB). De inflatie in de eurozone staat op 1 procent en met het opkoopprogramma probeert de ECB mensen en bedrijven meer geld uit te laten geven, zodat de inflatie omhoog gaat. Banken kunnen gratis geld lenen bij de ECB en overheden krijgen zelfs geld toe (negatieve rente). Als gevolg daarvan zijn de rentes voor hypotheken historisch laag. De laagste rente op een annuïteitenhypotheek van tien jaar vast staat momenteel op 1,04 procent, is te lezen op Actuelerentestanden.nl.

,,Verruiming van het monetaire beleid van de ECB vergroot de kans dat de rente op kortlopende hypothecaire leningen verder zal dalen”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. ,,De maatregelen die de ECB neemt, hebben ook effect op leningen met een langere looptijd. Hierdoor verwachten wij dat ook de rente op langlopende hypothecaire leningen licht zal dalen in 2020.”

Inflatie

Ook het economisch bureau van ABN Amro denkt dat de hypotheekrentes nog blijven dalen. ,,Al zal het niet zo hard gaan als dit jaar”, zegt econoom Philip Bokeloh namens de bank. ,,De centrale banken laten zich leiden door de lage inflatie. Om die omhoog te krijgen, worden nieuwe obligatiepakketten opgekocht. Dat heeft uiteindelijk ook invloed op de leningen die banken aan de consument verstrekken.”

Of de rente ook echt omlaag gaat, is nog maar de vraag, zegt Roland Bieleveldt van Actuelerentestanden.nl. ,,Het meeste spektakel is eruit en de dalingen zijn nu bijna tot stilstand gekomen. We zien ook de kapitaalmarktrente weer iets aantrekt en vanuit de historie zien we dan de hypotheekrente vaak meebewegen.”

Ook denkt hij dat de wereldmarkt moeilijk te voorspellen is met de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse president Donald Trump en bijvoorbeeld de recente aanstelling van Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. ,,Wellicht gaat zij ander beleid voeren. Veel weten we in ieder geval nog niet. Ik verwacht niet dat de rente snel zal oplopen, maar een verdere daling durf ik ook niet te voorspellen.”