Daniël en Ryani kiezen voor interieur steeds iets wat ze allebei niet mooi vinden

Bijna 600.000 tv-kijkers konden zondag meegenieten van de metamorfose in het SBS-programma. ,,Wie is er zo gek op blauw?” vraagt presentator Kees Tol zich af als hij binnenkomt. ,,Geen van beiden”, moet Ryani bekennen. Het interieur is afgestemd op de blauwe vloer, zo is de conclusie. Maar dat is een erfenis van de vorige bewoners en vinden ze eigenlijk allebei helemaal niet mooi.

,,Blauw is leuk op de bodem van een zwembad, maar niet in de woonkamer”, zo legt stylist Frans de vinger op de zere plek. ,,Dat killerblauw moeten we eruit doen en daar moet iets warms voor terugkomen", vat hij zijn plan samen.

Grote verschillen in smaak

De reden dat ze er niet uit komen samen: ze vinden totaal verschillende dingen leuk. De blauwe bank? Een compromis. Maar wat willen ze wel? Daniël wijst op zijn zwak voor groentinten. ,,Ik houd van planten en donkere accenten en ben bang dat als ik Ryani haar gang laat gaan, het te saai en klinisch wordt.”

Op haar beurt wil Ryani graag een lichte bank. ,,Ik wil wel spanning, maar dat mag dan met warme texturen en ronde vormen.” In de meubelzaak mag ze haar voorkeuren etaleren en komt ze onder meer met een lichte stoel met teddystof. Daniël loopt even later met Kees Tol langs hetzelfde meubel en zegt resoluut: ,,Nee, dit vind ik helemaal niks. Veel te licht en te klinisch.” Stylist Frans weet er nog wel iets positiefs uit te halen: ze kiezen hetzelfde kleed. ,,Zolang die basis maar goed is. Dan kunnen we er wel wat van maken”, stelt hij.

De nieuwe woonkamer van Daniël en Ryani: een grijsbruine vloer met stevige statements op enkele muren.

Uiteindelijk kiest Frans voor een PVC-vloer in visgraatpatroon. ,,Het heeft een lichtgrijsbruine basis, waardoor het goed matcht met andere houtsoorten”, legt hij uit. ,,Het fijne aan PVC is dat het geschikt is voor de vloerverwarming.”

De keuken wordt ingepakt in een groene tint die bij de rest van de inrichting past. De kinderhoek van dochter Loua blijft, maar wordt ook qua kleurstelling betrokken bij de rest van de woonkamer. De donkere statements die Daniël graag wilde krijgen een prominente plek, net als zijn wens om veel planten te hebben. ,,Ik heb de planten alleen wel geclusterd”, verklaart Frans zijn keuze. Daarvoor heeft een klusjesman een zogenoemde ‘plantentrap’ gemaakt, verwerkt in de muur achter de bank.

Een plantentrap in de muur.

De twee weten niet wat ze zien bij binnenkomst. ,,Dit voelt niet als ons huis”, zegt Ryani. Ze bedoelt het positief en kan alleen maar instemmend knikken als Kees begint over de warmte en gezelligheid. ,,Het is mooi, zacht, warm.” En hoewel er nu meer spullen in staan, valt Daniël nog iets op: ,,Het lijkt wel ruimer.” Het resultaat van een uit elkaar getrokken woonkamer, zegt Frans. Dat ze de tinten op de muur eigenlijk zelf al hadden uitgekozen, verrast ze. ,,Het staat heel goed. We hadden dus moeten durven.”

