Dankzij deze struik ruikt je tuin deze winter heerlijk zoet en kruidig

De struik chimonanthus praecox heet winterzoet in het Vlaams en meloenboompje in het Nederlands - waarom mag Joost weten. De bloemen lijken niet op een meloen en ruiken er evenmin naar. Het is een veel te weinig aangeplante heester, die in de winter bloeit. De bloemen ruiken zoet en kruidig tegelijk, naar anjelieren en kruidnagels met een vleugje vers geoogst hooi. Een paar takjes in een vaas kunnen een hele kamer vullen met hun geur.



Chimonanthus praecox is een winterharde, tot drie meter hoge struik die vanaf Kerstmis kan bloeien. De bloem is stervormig en strogeel met een wijnrood hart. De dikke ronde bloemknoppen verschijnen op het kale hout. Van dichtbij is de bloem niet onaardig, maar de geur is indrukwekkender dan het uiterlijk. Chimonanthus praecox heeft een warme standplaats nodig om goed te bloeien. Een zuidmuur is ideaal. Na een warme en droge zomer is de bloei rijker dan na koele zomermaanden. Wat dat betreft kunnen we de toekomst zonnig tegemoetzien.