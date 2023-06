De beste ventilator is duur, maar wel heel stil

Het zijn warme dagen, dus een koel briesje door de woning is bij velen gewenst. Zo’n briesje kun je ook zelf creëren: met een ventilator.

Er zijn verschillende soorten ventilatoren. Statief- en torenventilatoren worden het meest verkocht. Deze ventilatoren kun je overal in huis neerzetten en ze kunnen meestal automatisch draaien. Dus je kunt je ‘eigen briesje’ laten waaien waar je zelf wilt.

Sommige ventilatoren hebben een timer waarmee je hem automatisch uitschakelt, sommige hebben een afstandsbediening en weer andere bedien je met een app. De Consumentenbond test ventilatoren op onder meer ventileren, gebruiksgemak en geluid (op zowel de hoogste als de laagste stand).

In totaal zijn 59 redelijk tot goed verkrijgbare ventilatoren getest. Een ventilator van Duux komt als Beste uit de Test. Een model van Honeywell is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Duux Whisper Flex Smart Zwart DXCF10

Volledig scherm Duux Whisper Flex Smart Zwart DXCF10. © Consumentenbond

De Duux Whisper Flex Smart is een zwart exemplaar zonder batterijen. Deze ventilator is ook nog in wit en grijs verkrijgbaar. Sommige exemplaren hebben een ‘battery pack.’ Ze komen allemaal even goed uit de test, maar de ventilatoren met ‘battery pack’ én de grijze exemplaren zijn duurder.

De Duux Whisper Flex Smart is sowieso al niet een van de goedkoopste ventilatoren. Hij is zelfs best duur. Maar daar krijg je wel wat voor terug. Een luxe uitstraling bijvoorbeeld. En belangrijker: hij ventileert heel goed en is makkelijk schoon te maken. Hij is in hoogte verstelbaar en eenvoudig te monteren. Hij heeft wel een minpuntje: De bediening via de ventilator is wat ingewikkeld.

Deze ventilator doet wat hij moet doen en dat doet hij bovendien tegen een relatief laag stroomverbruik. En voor wie zich afvraagt waarom hij het woord ‘whisper’ (fluister) in z’n naam draagt: hij is erg stil, vooral op de laagste stand.

Beste Koop: Honeywell HSF600BE

Volledig scherm Honeywell HSF600BE. © Consumentenbond

Wie minder geld wil uitgeven voor een ventilator zit goed met de Honeywell HSF600BE. Het is een prima ventilator voor een prima prijs. Hij is in hoogte verstelbaar, is stil op de laagste stand en hij ventileert ook heel behoorlijk.

Tegenover deze positieve kanten staan ook wat kanttekeningen. Het installatiegemak laat wat te wensen over. In de handleiding ontbreken enkele installatiestappen. De Honeywell HSF600BE is lastig schoon te maken. Viezigheid kan op slecht bereikbare plekken ophopen.

Het display kan niet worden uitgeschakeld, wat vervelend kan zijn in de nacht.

Verantwoording In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond. De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten. Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding. De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

Bekijk hier al onze video’s over wonen: