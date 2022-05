‘De hele tuin besproeien is niet alleen verspilling van water, het werkt zelfs averechts’

Nicolas betaalt 1295 euro voor zijn flatje, dat is 500 euro te veel en daar kan hij niets aan doen

Hij was al lang blij dat-ie een flatje had gevonden. En dus zette Nicolas (25) maar zijn handtekening onder het 1295 euro kostende huurcontract. Nu blijkt dat de huur van zijn woning in Rotterdam-Charlois 500 euro lager zou moeten zijn en daar kan hij niks aan doen.

12 april