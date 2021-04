De kant-en-klare dakkapel wordt alsmaar populairder, mede dankzij de coronacrisis

Wie met enige regelmaat in de auto zit, heeft ze misschien al eens voorbij zien rijden: vrachtwagens met kant-en-klare dakkapellen op de oplegger. Deze in de fabriek gemaakte dakkapellen zijn ideaal voor iedereen die binnen een dag meer licht en ruimte in huis wil.

Het afgelopen jaar is de populariteit van deze zogenoemde prefabdakkapellen geëxplodeerd, vertelt Tom Arnold van Hollandia Dakkapellen. ,,De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor een prefabmodel, de markt waarbij er ter plekke een dakkapel wordt gemaakt is de laatste tien tot vijftien jaar een stuk kleiner geworden.’’

Volgens Arnold is de belangrijkste reden de snelheid waarmee een prefabdakkapel geïnstalleerd kan zijn. ,,Het grote voordeel is dat je binnen een dag klaar bent en als het heel slecht weer is, kan het dak binnen anderhalf uur open en weer dicht zijn.’’

Ook Patricia de Kort van Ruiter Dakkapellen ziet dat de populariteit gegroeid is. ,,Daar heeft met name de woningmarkt een grote invloed op. Door de krapte op de woningmarkt zijn mensen meer gaan verbouwen.’’ Dat is niet gek, want een dakkapel heeft een positief effect op de verkoopprijs van je woning. Dat wordt door Arnold bevestigd. ,,De gemiddelde dakkapel voegt twee vierkante meter aan oppervlakte toe’’, rekent hij voor.

Bijna gebruiksklaar

Helemaal kant-en-klaar zijn de dakkapellen overigens nog niet. Want hoewel een prefabdakkapel binnen een dag op het dak kan staan, moet er dan nog wel afronding plaatsvinden. ,,Bij een kant-en-klare dakkapel moet er vaak nog stuc- en schilderwerk plaatsvinden aan de binnenkant’’, zegt Arnold. Ook past een prefabdakkapel niet op ieder dak; bij Ruiter Dakkapellen ben je bijvoorbeeld aan het verkeerde adres als je een dakkapel wil voor een plat dak. Het zal dus afhankelijk zijn van het dak wat je opties zijn.

Quote Door de coronaperi­o­de is er heel veel vraag naar meer ruimte binnens­huis Patricia de Kort

De markt voor dakkapellen is de laatste jaren enorm gekrompen, weet Arnold te vertellen. ,,De groei van de prefabdakkapellen is ten koste gegaan van de bedrijven die ter plekke een dakkapel opbouwen.’’ Voor de prijs hoef je het volgens hem niet meer te doen. ,,Veel bedrijven die ter plekke opbouwen, zijn budgetbedrijven, maar doordat er meer uren inzitten, ben je vaak alsnog duurder uit.’’

Even geduld

Wie enthousiast is geworden en nu een dakkapel wil, moet overigens geduld hebben. Door de coronacrisis is er namelijk een wachtrij ontstaan bij aannemers en installatiebedrijven. ,,Door de coronaperiode is er heel veel vraag naar meer ruimte binnenshuis. We zijn het afgelopen jaar veel meer thuis en mensen kunnen al een jaar niet op vakantie. Een verbouwing, zoals een dakkapel, is dan een mooie besteding van bijvoorbeeld het vakantiegeld’’, zegt De Kort.

Bekijk onze video's over wonen: