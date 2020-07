De smaak van Azië in huis: laat je inspireren door chinoiserie

Velen zullen China nu associëren met de plek vanwaar de wereld in een pandemie ondergedompeld werd. Het lijkt me tijd om daar, op bescheiden wijze, een positieve associatie tegenover te zetten. Er is in de achttiende eeuw iets fantastisch uit Azië overgewaaid wat de naam chinoiserie kreeg. Chinoiserie is de Europese interpretatie van de oriëntaalse stijl. Een mooi voorbeeld van achttiende-eeuwse chinoiserie is Delfts blauw, waarbij Europese kunstenaars porselein beschilderden met motieven die ze baseerden op beelden en verhalen uit boeken die wereldreizigers over Azië schreven.