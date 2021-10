De takken van de hazelaar doen het goed op het kerkhof of als wichelroede

binnenkijken Kimberley gaat twee keer per week naar kringloop voor nieuwe spullen in huis: ‘Bijna alles is tweede­hands’

16 oktober Porseleinen tijgers, roze muren en een gouden palmboomlamp: Bijna elk hoekje in het huis van Kimberley Corpeleijn (40) is gevuld met haar opvallende kringloopvondsten. Samen met haar man en twee kinderen bewoont Corpeleijn al zo’n 10 jaar ‘haar roze kasteel’ in Ridderkerk.