De tijd van alleen maar grijs is voorbij: pastelkleuren zijn hip

Hip HuisZou je graag je interieur een nieuwe uitstraling willen geven? Dan kun je wel wat inspiratie gebruiken. In de serie ‘Hip Huis’ daarom elke week de laatste woontrends. Deze week: alles over pastelkleuren.

Pasteltinten zijn lichte en zachte kleuren. Ze worden gemaakt door een heldere kleur met een lichte kleur te mengen, meestal wit. Ze zijn perfect voor mensen die wel wat kleur in huis willen, maar zonder het al te druk en schreeuwerig te maken, zegt interieurstylist Marlies Does. En ze zijn helemaal hip: dat de kleur van het jaar 2022 een pastelblauwe kleur is, is geen toeval.

Wie denkt dat de tinten per definitie truttig zijn, heeft het mis volgens Does. ,,Als je een pastelkleur combineert met een krachtige tegenhanger, dan krijg je een stoer effect. Een voorbeeld is een roze of nude pastelkleur in combinatie met een heldere terrakleur.”

Volgens Does maken ook de vormen in je huis het verschil. ,,Als je veel ronde vormen in je interieur hebt, zoals een ronde eettafel of een niet-hoekige bank, dan krijgt het interieur in combinatie met een pastelkleur een erg vrouwelijke, zachte uitstraling. Als je meubels hoekig en industrieel zijn, dan zijn dat stoere tegenhangers van de pasteltinten op de muren.”

Lichte tinten voor een Scandinavisch interieur

Dat de manier van tinten combineren een groot verschil in sfeer maakt, vindt ook Lotte Eijerkamp, verantwoordelijk voor inkoop en creatie bij woonwinkel Eijerkamp. ,,Als je bijvoorbeeld een lichtroze bank combineert met andere lichte tinten, krijg je een Scandinavisch interieur. Combineer je dezelfde bank met donkere kleuren, dan krijgt je woonkamer een heel andere uitstraling. Zo raak je er ook niet snel op uitgekeken.”

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Pastel lila gecombineerd met mintgroen. Styling: Danielle Verheul. © Sjoerd Eickmans

Combineren met pastelkleuren

Kies je voor pastelkleuren in je interieur, dan kun je ze helemaal naar eigen smaak combineren. Maar er zijn natuurlijk handvatten voor mensen die het niet zo goed weten. Does: ,,Dat de kleuren ver uit elkaar liggen, maakt niet uit. Het voordeel van de pasteltinten is dat het rustig blijft.”

De tinten zijn volgens Does ook goed te mixen met felle kleuren. ,,Als je die combinatie in het interieur probeert, voorkom dan dat je felle kleuren gebruikt die ver uit elkaar liggen, zoals rood en groen.” Ook in combinatie met andere materialen zijn de pastelkleuren mooi, zegt Does. ,,Warme tinten passen heel goed bij hout.”

Pastel vloerkleed, bank of tafel

Pastelkleuren zijn tijdloos, vindt Does. Maar toch zijn er door de jaren heen wel verschillen merkbaar. ,,Tegenwoordig zie je veel ‘vale’ pastel, zoals ik dat noem. De kleuren zien er uit alsof er bruin of grijs doorheen is gemixt. Ze zijn niet meer helemaal helder en zien er wat grauwer uit. Dat is echt een trend die nu veel voorkomt.” Ook verandert volgens Does de manier waarop de kleuren in het interieur worden gebruikt. ,,Steeds meer meubelen zijn verkrijgbaar in pasteltinten. Ook de ronde vormen maken hun comeback, en die worden er vaak mee gecombineerd.”

Quote De tijd van alleen maar grijze banken is voorbij Lotte Eijerkamp, Eijerkamp

Ook bij Eijerkamp zijn steeds meer meubelen in pastelkleuren te koop. Volgens Lotte Eijerkamp is deze trend terug te leiden naar de coronatijd. ,,Door het vele binnen zitten hebben mensen behoefte aan vrolijke en lichte kleuren; daar worden we positief van. En het geeft een ultiem vakantiegevoel. De tijd van alleen maar grijze banken is voorbij.”

Bekijk de video's hieronder voor meer wooninspiratie: