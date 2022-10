De was drogen en zo min mogelijk energie verbruiken? Zo doe je dat (zonder dat je was muf gaat ruiken)

,,Iedereen is natuurlijk aan het besparen. Over dingen waar we nooit over nadachten, denken we nu ineens wel na. Doen we het zo goed, helpt het echt? Ik heb besparen altijd al leuk gevonden, het is een hobby van me.”

Lees ook Getest: dit is de beste warmtepompdroger

De was is een essentieel onderdeel van het huishouden, maar dat wil niet zeggen dat je hier niet op kunt besparen. Neem het drogen van de was. ,,Het is natuurlijk, zonder meer, het allerbeste om de was buiten te hangen. Maar dat kan niet altijd”, zegt Marja. Zeker niet nu het najaar z'n intrede doet. En de droger laten draaien, dat kost energie. Je kleding over een wasrek in een koude kamer is ook niet altijd wenselijk, want dan droogt de was niet altijd goed en kunnen kleren muf gaan ruiken. Dan maar de verwarming aan? Ook niet erg lekker voor je energierekening.

Huismijten en schimmels

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving Marja heeft tips voor deze problemen. ,,Heb je een droger, en wil je besparen? Wat ik altijd doe: ik gooi het wasgoed in de droger en zet 'm dan even een paar minuten op de hoogste stand. Ik geef de droger even een snelle slinger. Als je de was er dan uit haalt is het goed heet, de damp slaat je tegemoet. Dit zorgt ervoor dat als de was daarna aan het rek hangt, deze sneller droogt.” Gebruik je toch de droger op de ‘normale’ manier, zet ‘m dan op de eco-stand, adviseert de Haagse schoonmaakdeskundige.

Zet je wasrek niet in de woon- of slaapkamer. ,,Huismijten en schimmels zijn gek op vochtige ruimtes", zegt Marja. Heb je een washok waar het rek staat, zorg dan voor een goede afzuiging. Heb je geen washok of een andere ruimte dan je slaap- of woonkamer waar plek is voor een rek? ,,Gebruik dan de logeer- of badkamer. Zoek een ruimte waar je zelf niet bent en zet daar, als je dat hebt, een raampje open.” Regent het pijpenstelen? Zet dan alleen de radiator in de betreffende kamer aan.

Hang je kleding ook niet te dicht bij elkaar aan het rek, maar zorg dat er ruimte tussen zit. ,,Niet dat je er tussendoor kunt lopen, maar je snapt wat ik bedoel. Als je de was te dicht op elkaar hangt, droogt het niet goed en gaat het muf ruiken.” Gooi sowieso een scheutje huishoudazijn bij de was, om een muffe geur te voorkomen, raadt het voormalige gezicht van tv-programma Hoe schoon is jouw huis? aan.

Quote Heb je ooit een hotel gezien waar géén witte handdoeken zijn? Precies Marja Middeldorp

Ook is het verstandig om de was aan dat rek af en toe om te keren. Vooral het beddengoed of spijkerbroeken, waar hoekjes of zakken moeilijker drogen. ,,Wat ik met bijvoorbeeld spijkerbroeken doe, is ze dan toch nog even drogen in de droger. Nog even een quick dry om ze even het laatste klappie warmte te geven. Ze zijn dan meteen droog én mooi glad te strijken. Dat is beter voor je kleding: hoe minder je strijkt, hoe beter.” Nog een tip: het water uit de condensdroger gebruikt Marja weer voor de strijkbout. ,,Dat is bijna ontkalkt. Op die manier komt er geen kalk in je strijkbout en bespaar je weer water, win-win!”

Kleding wassen een frustrerende bezigheid? vtwonen geeft tips om sneller door de berg was heen te komen.

Een andere tip: witte handdoeken. ,,Heb je ooit een hotel gezien waar géén witte handdoeken zijn? Precies. Wit katoen droogt jou sneller af, maar droogt ook sneller op. Gekleurde handdoeken zijn in een verfbad geweest of hebben een coatinglaagje. Het duurt langer voordat ze droog zijn én drogen jou minder snel op. En bij witte handdoeken zie je ook eerder of ze vies zijn.”

Hoe bespaar jij in het huishouden? Of wil je een andere vraag stellen aan Marja Middeldorp? Stuur een e-mail naar dit adres (wonen@dpgmedia.nl) met je naam erbij. Bekijk hieronder meer schoonmaaktips:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.