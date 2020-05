‘De wc moet zo strak mogelijk en leg eerst een papiertje erin voor je gaat zitten’

Het is misschien wel de meest schoongemaakte kamer van het huis en toch vindt Marja Middeldorp dat de meeste mensen maar wat aanmodderen, zo zegt ze aan de telefoon. ,,Ik ben niet echt positief over ons nationale pleegedrag”, vat ze samen. ,,Waarom is het er nou zo'n zooi? Je zorgt toch dat het schoon is, ook voor de ander?”



,,Als een ander poepstrepen achterlaat, vind je het niet leuk. Dus doe het zelf ook niet. Pak een wc-papiertje en leg die in de pot of op het plateau als dat er is. Dan valt het, plof, op het papiertje en na het doortrekken zijn er geen strepen of klodders.”

Deksel dicht

,,Dit heb ik eerder gezegd. Gisteravond kwam het nog ter sprake in een tv-programma toen het over sanitair op campings ging: doe de klep dicht als je doorspoelt! Veel mensen hebben zoiets van: waar is die deksel voor? Nou, als je doortrekt spettert het en verspreiden alle bacteriën zich door de kleine kamer. Op de bril, naast de pot, op de pot. Dat moet een halt toegeroepen worden door de klep te sluiten.”

,,Oh en heren, ik moet nog wat aanvullen”, zegt Marja ferm. ,,Je kunt gewoon de broek omlaag doen en ook gaan zitten. Dames zitten ook graag droog en staand plassen zorgt alleen maar voor meer spetters.”

Luchtfilter

,,We verkeren bijna allemaal in de luxe dat er luchtfilters aanwezig zijn op de wc. Kijk ook eens naar dat rooster. Dat ziet er vaak zo vies uit. Er blijft allemaal stof in hangen, nou dan kunnen de vieze luchtjes niet goed worden afgevoerd. Je kunt hem meestal losschroeven en dan zou ik het schoonmaken met desinfecterende doekjes. Niet nasoppen of drogen en gebruik ook geen hygiënische doekjes. Die zijn voor de handen. Desinfectie is belangrijk, overigens ook voor de rest van de wc.”

Wc-borstel erin laten staan

,,Dan het schoonmaken van de binnenkant. Ik gebruik daar chloor voor. En als ik heb geschrobd, laat ik de pleeborstel er nog een paar uur in staan. Dan wordt die ook schoon voordat hij weer in de houder gaat.”

Als uitsmijter wil Marja nog wat ergernissen kwijt. ,,Houd de wc zo strak mogelijk. Ik kom magazines tegen, droogbloemen en andere rotzooi. Het is één grote stofbende. Erger nog zijn die matjes die voorkomen dat je koude voeten krijgt. De volgende wc-gast staat dan op zo'n bepiest matje. Doe het matje weg en neem elke dag de vloer af. Dan blijft de wc schoon genoeg.”