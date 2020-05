Deel zzp’ers bang dat ze hypotheek straks niet meer kunnen betalen

Miep woont al 58 jaar tegenover Burgers’ Zoo: ‘Ik waan me soms in Afrika’

11 mei Direct uitzicht op de overburen? Dat levert een inkijkje op in hun wereld. Elke week spreken we iemand met bijzondere buren. Deze week is dat Miep van Stigt-Hoff. Zij woont al 58 jaar tegenover Burgers’ Zoo in Arnhem.