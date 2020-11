Deveny en Roy krijgen ondanks kleine budget toch hun paleisje in Kopen zonder Kijken

In Kopen Zonder Kijken zijn hoofdrollen weggelegd voor makelaar Alex van Keulen en bouwkundige Bob Sikkes, die panden opkopen en voor de deelnemers vervolgens verbouwen tot het huis van hun dromen. Krabbé bemiddelt, styliste Roos zorgt voor de finishing touch. De aflevering van vanavond stond in het teken van de 25-jarige Roy en zijn vrouw Deveny (24). Het stel woonde nog bij hun ouders, maar waren na een relatie van drie jaar meer dan toe aan hun eigen plekje. Niet alleen omdat Roy en Deveny continu heen en weer pendelden tussen hun ouderlijke huizen (Den Bosch en Oosterhout), maar ook omdat de twee een kleine verwachtten. Ondanks de behoefte aan een eigen woning, liepen de wensen van Roy en Deveny nogal uiteen. Zo wilde Roy liever in de buurt van Den Bosch wonen en Deveny in de buurt van haar familie in Oosterhout. Bovendien werden ze het niet eens over de soort woning: een appartement of toch een eengezinswoning? Het budget van het stel, 210.000 euro inclusief een verbouwing, maakte het er ook niet gemakkelijker op. Vind maar eens een huis met minimaal twee slaapkamers, dat ook nog eens instapklaar is.

Zoektocht

Het team van Kopen zonder Kijken ging vol goede moed aan de slag, maar waarschuwden Roy en Deveny alvast: de zoektocht naar een woning die voldeed aan al hun eisen zou niet gemakkelijk worden. Toch vond makelaar Alex een eengezinswoning in Waalwijk. Het huis, dat werd aangekocht voor 187.500 euro, moest echter nog wel onder handen worden genomen. Daar was nog 22.500 euro voor over. Een grote uitdaging, zo realiseerde Roy zich ook. ,,Ik ben al blij als het beneden af is”, reageerde hij optimistisch na het zien van de woning. Ook Deveny moest even wennen aan het stulpje. ,,Er is geen achterom. Dat ben ik wel gewend vanuit huis”, merkte ze op.



Terwijl het stel vrienden en familie hadden opgetrommeld om te helpen met de verbouwing om zo veel mogelijk kosten te besparen, kreeg Roy een tegenslag te verwerken. Hij belandde maar liefst twee keer in het ziekenhuis met een klaplong, waarna hem een operatie te wachten stond. Het herstel zou hem zo’n twee tot drie maanden kosten. ,,Daar baal ik wel van, want ik had Deveny graag willen helpen nu ze zwanger is”, stelde Roy.



In de tussentijd werd er keihard geklust aan het huis van Roy en Deveny. Het team van Martijn Krabbé’s huizenprogramma bokste het zelfs voor elkaar om met het minimale budget van het stel een paleisje op te leveren. ,,Wauw”, jubelden Roy en Deveny toen ze voor de eerste keer hun huis zagen. ,,Super. Van boven tot beneden, het is helemaal af. En dat had ik echt niet verwacht van tevoren.”