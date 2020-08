Deze beroemde architect heeft een oplossing tegen oververhitte huizen: witte verf

Ben van Berkel is wereldwijd een bekende architect die bijvoorbeeld eerder de Erasmusbrug in Rotterdam, het Centraal Station Arnhem en het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart ontwierp. De Nederlander doet veel onderzoek naar de gezondheid van gebouwen. Als architect zoekt hij dus ook naar manieren hoe hij in het ontwerpen van gebouwen de toenemende hitte kan reduceren. Zijn verf is daar een manier van.



Van Berkel zag dat gebouwen een hitteveld kunnen creëren, die de omgeving alleen maar warmer maakt. ,,Gebouwen kunnen heel warm worden. Zeker bij constructies met bijvoorbeeld glas en staal erin. Het gebouw warmt op en straalt dat weer uit aan de omgeving. Dat is een gevaar in veel steden, waar gebouwen dicht op elkaar staan. Die groep gebouwen maakt de omgeving onaantrekkelijk. Deze verf zorgt er niet alleen voor dat de hitte wordt afgestoten, maar de reflectie is zo opgebouwd dat de hitte geleidelijk wegtrekt in de atmosfeer.”