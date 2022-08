Deze elektrische apparaten zijn rijp voor het museum, ken je ze nog?

Homeowner anxiety: ‘Dat scheurtje in die muur, is dat de voorbode van een totale instorting?’

Angsten komen in alle vormen en maten en die van Noortje Poortman (39) heet homeowner anxiety: ze is doodsbang voor problemen met haar woning. Dat scheurtje in de muur, is dat de voorbode van een totale instorting?

6 augustus