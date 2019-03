Deze knalrode boerderij is een architectonisch kunstwerk

Zo kun je voordeel halen uit een hogere WOZ-beschik­king

16:44 Rond deze tijd van het jaar valt bij huiseigenaren de WOZ-beschikking in de bus. Dat is elk jaar reden tot veel geklaag, omdat de waarde van de woning invloed heeft op de belastingaanslag. Maar het is niet per se nadelig om een huis te hebben dat meer waard wordt.