Deze matrassen hebben een proefslaapperiode en komen goed uit de test

Slaap je vaker op je buik dan op je rug? Of ben je iemand die toch vooral op z’n zij slaapt? Belangrijke vragen als je op zoek bent naar een nieuw matras. Want met een matras dat bij je past, heb je een grotere kans op een goede nachtrust.

Er zijn verschillende soorten matrassen die ook weer verschillende vullingen kunnen hebben. Er zijn drie soorten vulling die vaak voorkomen: schuim, veren (geen vogelveren, maar metalen spiralen) en latex. Het is handig je te verdiepen in de eigenschappen van de verschillende vullingen. Want die bepalen voor een belangrijk deel hoe comfortabel een matras voor jou is.

De prijs van een matras zegt weinig over de kwaliteit. Wel zijn sommige vullingen duurder en betaal je extra voor een luxe afwerking. Een goed matras moet je lichaam ondersteunen en lekker liggen. Als je het snel koud hebt in bed, kies dan geen koel matras. Als je juist last hebt van een warm bed, kun je het best geen warm matras kiezen.

De Consumentenbond test matrassen op onder meer lichaamsondersteuning, comfort, levensduur en duurzaamheid. Er zijn in totaal 22 matrassen getest die goed verkrijgbaar zijn. Een matras van Matt Sleeps is Beste uit de Test. Een matras van Ikea is Beste Koop.

Beste uit de Test: Matt Sleeps Matt matras

Dit Matt Sleeps matras ondersteunt je lichaam goed, voelt comfortabel en is ook duurzaam. De hardheid is op 6 manieren aan te passen. Vooral als je graag op je rug of zij slaapt, biedt het goede ondersteuning en veel comfort. Het matras gaat lang mee en is goed te recyclen.

Transpireer je veel in je slaap? Geen probleem. De mate waarin dit matras vocht doorlaat, is in orde. Vooral mensen die op hun rug of op hun zij slapen ondervinden een prima ondersteuning van de Matt Sleeps Matt. En ook over je lichaamslengte hoef je je niet druk te maken, want dit matras is te koop in verschillende afmetingen.

Minpuntje: Dit matras is niet omkeerbaar van boven naar onderen. De Consumentenbond adviseert dit eens per twee maanden te doen zodat het langer meegaat.

Het Matt Sleeps matras is online te koop. Het is mogelijk om hem gratis op te laten halen als hij niet bevalt. De proefslaapperiode is 120 dagen.

Beste Koop: Ikea Åkrehamn (middelhard)

Met 200 euro is het middelharde Ikea Åkrehamn matras een stuk goedkoper. Met de prijs-kwaliteitverhouding zit het wel goed. Het is voordelig, ligt comfortabel en biedt voldoende ondersteuning. Het matras gaat ook nog eens lang mee en is goed te recyclen.

Ondanks dat dit matras zacht aanvoelt, biedt het voldoende ondersteuning voor alle ligposities. De scores voor ondersteuning zijn gelijk voor zij, rug en buikslapers. Hij laat vocht goed door wat fijn is als je zweet tijdens je slaap.

Ook dit matras heeft als minpunt dat het niet omkeerbaar is van boven naar onderen. Bovendien is het aantal verschillende afmetingen beperkt.

De Ikea Åkrehamn kun je proberen in de winkel. Je kunt het ook online bestellen. De proefslaapperiode is met 90 dagen 30 dagen korter dan de proefslaapperiode van de Beste uit de Test.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.