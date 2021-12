Deze mensen vermaken zich ook in de lockdown: ze chillen in hun eigen bar of pubercave

vraag 't vtwonen Waarom is alles in zandkleur of beige? ‘Je krijgt meer rust in de tent’

Als er één kleur is die de boventoon voert in het moderne interieur, dan zijn het de zachte bruintinten. Zandkleur of beige komt terug in alle woonbladen en interieurprogramma's op tv. Stylist Marianne Luning van vtwonen legt uit waarom en hoe je het in je eigen huis kunt combineren.

17 augustus