Deze ‘Natte Krat’ helpt de wc doorspoelen én de planten water geven

Van Ruth heeft er iets voor bedacht, namelijk een bak waarin 400 tot 500 liter water kan, waarboven planten groeien en die is aangesloten op een regenpijp. Het idee staat, maar de plannen voor de vernieuwende regenton moeten nog wel verder worden uitgedacht. ,,We moeten testen hoe lang het water goed blijft, welke materialen we het beste kunnen gebruiken en hoe we kunnen voorkomen dat er schimmel in komt. De bedoeling is dat de plantenbak straks een droogte van vier weken kan overbruggen.’’



Hoe het water uit de bak bij de planten moet komen? ,,Ook dat onderzoeken we. We hebben wel wat ideeën, vergelijkbaar met een olielampje, waarvan het lont de olie naar boven zuigt. En het voordeel is dat wortels van planten zelf ook de weg naar het vocht zoeken.’’