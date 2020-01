Deze planten bloeien in de wintermaanden

Gelukkig heb ik goed nieuws: er zijn een paar struiken te bedenken die op de donkerste dagen van het jaar in bloei staan. Een daarvan is kamperfoelie.

De kamperfoelie is vooral bekend als klimplant, maar er zijn misschien nog meer kamperfoelies die als struik groeien dan er klimmen. En een paar van die struikvormige kamperfoelies bloeien in de wintermaanden.

Lonicera fragrantissima heeft veel bijnamen, waarvan ‘Kiss me at the gate’ de leukste is (Engelsen lijken iets te hebben met kussen en hekjes, want er bestaat ook een duizendknoop die ze ‘Kiss me over the garden gate’ noemen). Bij ons wordt deze struikkamperfoelie ook wel winterkamperfoelie genoemd.

Winterkamperfoelie

Deze winterkamperfoelie groeit uit tot een struik met spreidende takken, wordt ongeveer 2,5 meter hoog en minstens even breed. De kleine roomwitte bloemen verspreiden een zoete geur die van meters afstand te ruiken is. Vorst heeft er weinig vat op.

In de zomer draagt deze kamperfoelie rode, oneetbare bessen en verder leidt hij een tamelijk onopvallend leven, tot de winterbloei begint. Geen struik voor op de voorgrond dus, meer iets voor in de coulissen.



Kamperfoelies zijn berucht omdat ze vaak worden aangetast door zwarte luis. Niet dat ze daar erg onder te lijden hebben, maar mooi is anders. Er bestaat een variëteit die minder last van luis heeft. ‘Freedom’ heet deze, wat navrant is als je weet dat Lonicera fragrantissima uit het oosten van China komt, waar de Oeigoeren in strafkampen worden opgesloten.



De winterkamperfoelie is min of meer bladhoudend in de winter en dat is geen voordeel. Het zou mooier zijn als de struik bloeide op het kale hout. Zo’n kamperfoelie bestaat ook: Lonicera x purpusii ‘Winter Beauty’. Deze struik zou ik kiezen. Hij wordt iets minder hoog dan Lonicera fragrantissima en heeft tegen het einde van december zijn meeste blad verloren. De geur van de bloemen is zoet, maar niet misselijkmakend. Je ruikt een lichte ondertoon van citroenen.

Geur

Nu wordt geur vooral vluchtig bij hogere temperaturen. Als het vriest, ruik je een stuk minder. En trouwens, de meesten van ons hebben eind december helemaal geen zin om eens fijn door de tuin te wandelen. Daarom is het geen slecht idee om een paar takken af te knippen en in een vaas te zetten. In de warme huiskamer is de geur van de bloemen overweldigend.

Je vraagt je wel af waarom een struik bloeit op een tijdstip dat er geen insect te bekennen is om de bloemen te bevruchten. Het antwoord is simpel: het oosten van China kent geen kwakkelwinters zoals hier.