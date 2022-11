Deze planten kunnen goed tegen droogte (en waarom je nu de zaadjes in huis moet halen)

Huizenprij­zen dalen snel, wat betekent dit? ‘Daling zet nog even door, daarna kunnen ze weer stijgen’

De daling van de Nederlandse huizenprijzen is in september in een hogere versnelling terechtgekomen. Waar gaat het heen met de woningmarkt? ,,Het hangt er erg van af wat de hypotheekrente gaat doen, maar ik verwacht dat de prijzen straks wel weer (fors) zullen stijgen.”

24 oktober