Deze schoonmaakmiddelen haal je uit je voorraadkast

Je moet niet zonder meer aannemen dat onwaarschijnlijke trucs in het huishouden altijd werken, wil Marja Middeldorp toch even gezegd hebben. Witte wijn die rode wijnvlekken uit je tapijt als sneeuw voor de zon laat verdwijnen? ,,Ik heb er niet zulke goede ervaringen mee”, zegt ze. ,,Bovendien zou ik erg zuinig doen met wijn, zeker als het een goede bourgogne is. Die zou ik eerder opdrinken dan gebruiken als schoonmaakmiddel. Maar ik heb wel wat andere, verrassende tips!”

Ketchup

,,Koper poetsen kan natuurlijk met koperpoets. Maar als je dat niet voor handen hebt, kun je ook ketchup gebruiken”, zegt Marja. ,,Ik heb wel eens iemand gehoord die op een schip werkt en er de koperen bel mee schoonmaakt. Er zitten zuren in die het koper weer prachtig laat glimmen.” Of mensen wel koper in huis hebben? ,,Ik heb héél veel koper in huis. Lampenvoeten, handvatten aan mijn bureau, kandelaars, een keukenstamper. Of wat dacht je van de kaarsendover. Het is misschien ouderwets, maar heel veel mensen kunnen deze tip goed gebruiken.”

Tandpasta

,,Ik blijf even in de metalen: want voor het oppoetsen van zilver is tandpasta een prettig middel. Ook andere metalen kunnen er baat bij hebben. Niet te hard poetsen, maar erop smeren, afspoelen en droog wrijven met een zachte doek is genoeg. Zeker bij gegraveerd zilver is het handig.”

Suikerklontjes

Volledig scherm marja middeldorp © ADN Beeldredactie ,,Suikerklontjes in koffie en thee is misschien een minder goed idee, daar word je dik van. Maar ik raad aan ze eens in een bloemenvaas te doen. Met water en twee theelepeltjes azijn. De bloemen blijven prachtig als je dat doet. Suikerklontjes gebruik ik ook voor in de koektrommel. Dan blijven de koekjes langer vers omdat de klontjes vocht opnemen. Ook handig als je wil voorkomen dat kaas verschimmelt in de koelkast, trouwens.”

Volle melk

,,Vieze vlekken in tapijt of andere stoffen in huis kun je aanpakken met volle melk. Denk aan rode wijnvlekken. De grootste fout die mensen maken als ze knoeien, is dat ze gaan wrijven in een vlek”, zegt Marja. ,,Blijf rustig, doe een beetje melk op een doekje en dep voorzichtig. De melk is vet en neemt daardoor de rode wijn op."

Pindakaas

,,Pindakaas is natuurlijk heerlijk. Ik hou er zo van. En handig voor het huishouden omdat er olie in zit. Kinderen kunnen nog wel eens knoeien met kauwgom. Stel dat er nou kauwgom op zeil zit of zelfs in haren... smeer er een beetje pindakaas op, wacht een minuutje en dan is de kauwgom gemakkelijk te verwijderen.”

Cola