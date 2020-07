Deze schrijver besloot zijn hypotheek versneld af te lossen: ‘Ik kan leven als een miljonair’

Hoe kwam u erbij om uw hypotheek versneld te gaan aflossen?

,,Er kwamen in 2008 een aantal dingen samen. De financiële markten stortten in en er stond een grote reorganisatie voor de deur op mijn werk. Ik wilde me hierop voorbereiden en dook in mijn hypotheekpapieren. Waar heb ik destijds mijn handtekening eigenlijk onder gezet? Ik had geen idee. Ik wist de einddatum van mijn hypotheek niet eens. En toen viel het kwartje pas: een hypotheek is een woningschuld. Mijn aflossingsvrije hypotheek zou eindigen in april 2061. Dan zou ik 99 jaar zijn. Het besef kwam dat als ik niet zou gaan aflossen, ik vijftig jaar lang rente zou betalen. Ik wilde van mijn schuld af. Het liefst voordat ik op straat zou komen te staan.”