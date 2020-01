Deze tips en dimmers zorgen voor sfeervol licht in huis

Sinds de gloeilamp in 2012 is afgeschaft, krijg ik mijn verlichting met moeite gezellig. Ik vind zelfs ‘warm wit licht’ te fel, te wit en te koud. Het is of te donker, of te licht in huis. Werklicht is geen probleem, maar de enige mogelijkheid die ik zie voor meer sfeer in huis zijn dimmers. In dit nieuwe decennium moet ik accepteren dat de gloeilamp er niet meer is en eens wennen aan lumen, een maat voor de hoeveelheid licht die een lamp geeft.

Een verkeerde combinatie lichttype en dimmer geeft gebrom, gezoem en flikkerend licht. Een universele oplossing bestaat niet. Het is een kwestie van je huiswerk doen en veel vragen stellen aan de verkoper. Geen paniek, met de volgende tips en tricks creëer je thuis meer sfeer.

Bereik

Mijn hanglamp heeft zeven chromen bollen. Per bol is het maximum 15 watt. Het totaal is 105 watt: zeven bollen maal 15 watt. Een dimmer heeft een minimaal en een maximaal bereik waar je binnen moet blijven om brommen en knipperen te voorkomen. In dit voorbeeld moet je dus tussen 15 en 105 watt zitten.

Lumen/watt

Hoe zit dat nu met lumen? Mijn lamp heeft namelijk ‘lumen’ en mijn dimmer ‘watt’. Watt is een uitdrukking van elektrisch vermogen, niet van licht. Lumen is een maat voor de totale hoeveelheid licht die een lamp uitstraalt. Gelukkig staat de hoeveelheid watt ook nog op de verpakking.

Lichttype

Voor elk lichttype bestaat een andere dimmer: halogeen, led of spaarlamp. Maak een keuze en blijf daarbij, want een led-dimmer werkt niet met halogeenlampen en andersom. Gebruik je led, let er dan op dat de ingedraaide lamp ook dimbaar is. De meeste spaarlampen zijn dat niet.

Transformator

Een transformator zet netspanning om naar een lagere wisselspanning en wordt veel gebruikt voor halogeenspotjes. Transformatoren brommen, kies voor iets anders als je daar niet tegen kunt. Staat er op jouw transformator een L (spoel) of C (elektronisch) als symbool? Voor beide is een andere dimmer nodig.

Letters

Op elke dimmer staat het bereik en een letter die staat voor welk lichttype deze dimt. R is geschikt voor 230 volt halogeen, C voor 230 volt halogeen, 12 volt halogeen (elektronische trafo’s), dimbare ledlampen en dimbare spaarlampen. L is voor 230 volt halogeen (spoelentrafo’s).