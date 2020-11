Deze vaak nagemaakte wereldberoemde douchegoot komt in Duitse handen

De uitvinders van de douchegoot hebben hun zaak verkocht. Achttien jaar nadat de broers Eric en Jurgen Keizers uit het Twentse Losser een innovatieve oplossing bedachten voor een praktisch probleem, dragen ze de meerderheid van aandelen in hun bedrijf Easy Sanitary Solutions (ESS) over aan grootmacht Hansgrohe.

Hansgrohe is een wereldmerk in alles wat met badkamer en keuken te maken heeft. Het bedrijf zet jaarlijks meer dan een miljard euro om in kranen, douches, douchecabines, fornuizen en spoelbakken. De Duitse multinational telt 4700 werknemers en heeft een jaaromzet van iets meer dan een miljard euro.

Easy Drain is ‘uit ergernis’ geboren, zei Eric Keizers in een eerder interview met deze krant. De broers waren de eerste, die een antwoord vonden op de steeds groter wordende tegels in de doucheruimte en de ergernis die er was bij klanten over het verzagen van tegels rondom de doucheput.

Volledig scherm De douchegoot van Easydrain. © Easy Drain

Innovatieprijs

Het briljante van uitvindingen zit vaak in de eenvoud. Eric Keizers: „Ik ergerde me aan afschotproblemen rond de doucheput. Een douchebak is een oplossing, maar kent een hoge instap. Het oogt niet zo mooi. Jurgen en ik zijn er voor gaan zitten en we kwamen op een goot.” De Easy Drain werd meteen na de introductie een groot commercieel succes. Oud-minister Nijpels beloonde de Twentse vinding in 2004 met de landelijke innovatieprijs.

450 patenten

ESS is voor Hansgrohe een interessante kluif, omdat het bedrijf meer dan 450 patenten en modelrechten heeft op zijn douchegoten en -putjes. ESS moest al vele keren naar de rechter om na-apers de voet dwars te zetten.

Wil je de douche goed schoonmaken? Bekijk dan welke middelen Marja Middeldorp gebruikt. Artikel gaat door onder video

Export laten groeien

De broers Keizers kozen voor verkoop van een meerderheidsbelang om ‘sneller en sterker te kunnen groeien’. Directielid Erik Grootenhuis, die met de broers Keizers de directie vormt: „We exporteren nu naar ruim 30 landen. Doel is naar 147 landen te gaan exporteren. Dat kan veel sneller door je aan te sluiten bij Hansgrohe, die dat grote internationale netwerk al heeft.”

Volledig scherm Douchegoot in piramidevorm. © Easy Drain.

Verdubbeling in drie jaar

Jurgen Keizers: „Het gaat ons erom nu fors te kunnen uitbreiden in productie en werkgelegenheid. Ik verwacht dat we in personeel verdubbelen de komende drie jaren.” De broers Keizers blijven samen op de bok. „Over beslissingsbevoegdheden hebben we keurig afspraken gemaakt met Hansgrohe”, zegt Jurgen Keizers.

De boers Keizers togen in 2010 met hun assemblage-afdeling en magazijn naar nieuwbouw in Gildehaus. De afdelingen verkoop, ontwikkeling en marketing bleven achter in Oldenzaal. De Duitse vestiging werd vier jaar terug uitgebreid met een nieuwe hal van 6500 vierkante meter.

Volledig scherm Doucheputje van EasyDrain. © EasyDrain.

De broers vonden dat ze in Oldenzaal aan teveel regels moesten voldoen bij nieuwbouw. „In Duitsland mag je bij wijze van spreken een roze productiehal bouwen. We waren in Gildehaus 157.000 euro kwijt voor de grond, eenzelfde perceel zou ons in Oldenzaal 1,3 miljoen euro hebben gekost. Ook was het belangrijk voor ons bedrijf om een vestiging in Duitsland te hebben”, zei Eric Keizers bij de opening van de uitbreiding in deze krant.

Financieel sterk

De totale omzet en winstcijfers van ESS vallen niet te achterhalen, omdat verschillende vennootschappen hun jaarstukken in Duitsland deponeren. De cijfers van ESS in Nederland zien er in elk geval goed uit. „En die totale cijfers nog beter”, zegt Erik Grootenhuis. Volgens de bij de Nederlandse KvK-gedeponeerde jaarrekening van ESS bedroeg de nettowinst over 2019 3,7 miljoen. Het eigen vermogen was vorig jaar 5,8 miljoen euro op een balanstotaal van 13,5 miljoen.

Volledig scherm Douchegoot van Easydrain. © EasyDrain.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.